Un uomo si è tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà e non è più riemerso. L'incidente è avvenuto sabato alle 16:30 davanti alla spiaggia Giamaica a Sirmione, sulla sponda bresciana. Le ricerche della persona dispersa sono in corso da parte delle forze di soccorso. Sul luogo sono intervenuti sommozzatori e volontari, ma finora non è stato possibile rintracciare l'uomo.

Si è tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà, ma non è più riemerso. È successo sabato scorso intorno alle 16:30 a Sirmione, di fronte alla spiaggia Giamaica, sulla sponda bresciana del lago. Secondo le prime ricostruzioni Alexandru Olaisiu Sorin, 29enne lavoratore stagionale della Garda Tours, si è lanciato in acqua nel tentativo di prestare soccorso a un bambino inglese di 7 anni, recuperato incolume. Il minore faceva parte del gruppo di turisti che Sorin stava accompagnando in barca in un tour del lago. Una volta messo in salvo il bambino, però, Sorin ha avuto un malore ed è scomparso nelle acque del lago. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Guardia Costiera e il personale del 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà e non riemerge. Proseguono le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin

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