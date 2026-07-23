si tuffa dalla barca e non riemerge 22enne muore nel lago di bolsena

Un giovane di 22 anni si è tuffato nel lago da una barca a noleggio e non ha più riemerso. L'incidente è avvenuto mercoledì 22 luglio durante un pomeriggio con amici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita del ragazzo. Le operazioni di ricerca sono continuate per tutta la serata. La vittima risiedeva a Terni.

Doveva essere un pomeriggio di svago con gli amici quello di mercoledì 22 luglio, quando un 22enne, residente a Terni, si è tuffato nel lago dalla barca a noleggio senza più riemergere. È successo a Capodimonte, sul lago di Bolsena, intorno alle 12.30. Da quanto appreso, preoccupati non vedendo riemergere il giovane, sono stati gli amici a recuperare il giovane dall’acqua e riportarlo a riva nel tentativo di salvargli la vita. I ragazzi, da quanto si apprende dai giornali locali, si trovavano al largo, nei pressi dell’ isola Bisentina. Una volta giunti a riva, alla richiesta di aiuto hanno risposto alcuni sanitari in vacanza nelle vicinanze che hanno svolto il massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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