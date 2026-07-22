Un giovane di 22 anni è morto annegato questa mattina intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena. Dopo aver preso una barca a noleggio con alcuni amici, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Terni, 22 luglio 2026 – Un 22enne di Terni è affogato questa mattina intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio con cui stava facendo una gita insieme ad alcuni amici. Da quanto appreso, la tragedia sarebbe avvenuta al centro del lago vicino l'isola Bisentina, quando il giovane dopo essersi tuffato non è più riemerso. A quel punto sarebbero stati i suoi stessi amici a tuffarsi e a ripescarlo, per poi trasportarlo al campeggio più vicino per tentare di salvarlo. https:www.lanazione.itmeteoprevisioni-meteo-toscana-agosto-ufe1uza9 Il disperato sos. Una volta giunti a riva i ragazzi hanno chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tragica gita al lago con gli amici, 22enne si tuffa dalla barca e muore annegato

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