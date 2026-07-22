Lago di Bolsena 22enne si tuffa dalla barca e muore davanti agli amici vicino all'Isola Bisentina

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni è morto nel Lago di Bolsena dopo essersi tuffato dalla barca con alcuni amici vicino all’Isola Bisentina. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del tuffo o sulle eventuali cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il ragazzo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Tragedia nel Lago di Bolsena, dove oggi un ragazzo di 22 anni è morto, dopo un tuffo dalla barca con alciuni amici vicino all'Isola Bisentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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