Lago di Bolsena 22enne si tuffa dalla barca e muore davanti agli amici vicino all'Isola Bisentina

Un giovane di 22 anni è morto nel Lago di Bolsena dopo essersi tuffato dalla barca con alcuni amici vicino all’Isola Bisentina. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del tuffo o sulle eventuali cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il ragazzo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tragedia nel Lago di Bolsena, dove oggi un ragazzo di 22 anni è morto, dopo un tuffo dalla barca con alciuni amici vicino all'Isola Bisentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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