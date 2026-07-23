Il direttore sportivo del Torino ha incontrato il collaboratore tecnico a Pinzolo. La priorità del club è rafforzare il reparto difensivo e il portiere. Sul tavolo ci sono alcuni nomi da valutare per gli eventuali acquisti. La squadra sta pianificando le operazioni di mercato durante il ritiro in corso.

Calciomercato Torino, summit a Pinzolo tra Petrachi e Abate: la priorità dei granata è intervenire sulla porta e sulla difesa, i nomi. Il Torino accelera la programmazione del mercato direttamente dal ritiro di Pinzolo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha raggiunto la squadra per fare il punto con Ignazio Abate e definire le prossime mosse in entrata. La rosa granata ha ancora bisogno di diversi innesti: un portiere, due difensori centrali, un esterno destro e probabilmente anche un mediano. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Petrachi ha assistito all’amichevole vinta contro l’ Alcione Milano, decisa da un rigore di Kulenovic, e resterà in ritiro fino al test di sabato contro il Cittadella. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Si muove il mercato del Torino, Petrachi raggiunge Abate a Pinzolo: difesa e portiere le priorità. I nomi sul taccuino

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