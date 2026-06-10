Abate e Petrachi hanno firmato un accordo solido a Torino. Cairo sta preparando la strategia di mercato, con obiettivi chiari e una squadra da rinforzare. La collaborazione tra i due dirigenti si basa su un’intesa forte, mentre il club pianifica le mosse future. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti, ma l’unità tra i responsabili è evidente. La società si muove con decisione, puntando a migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Torino, Abate e Petrachi hanno stretto un patto d’acciaio. Cairo ha in mente questi piani per il mercato. Il vertice di Milano ha sancito la definitiva fumata bianca e l’inizio del nuovo corso in casa Torino. Dopo ore di lunghi e intensi colloqui, Ignazio Abate e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno appianato le divergenze sorte a fine maggio. Se inizialmente il ds spingeva per l’ingaggio di Alberto Aquilani (approdato poi al Sassuolo), il presidente Urbano Cairo si era imposto per portare in panchina proprio Abate, impressionato positivamente dalle sue idee e dal suo passato da terzino granata nel 2008-2009. Oggi, superate le frizioni, le parti hanno stretto un patto per pianificare con serenità il futuro del club secondo Tuttosport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Torino, patto d’acciaio tra Abate e Petrachi. Cairo disegna la squadra del futuro con questi piani per il mercato

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