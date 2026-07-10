Torino Petrachi detta la linea del mercato | dal portiere a Nelson e Comuzzo passando per il futuro di Vlasic e Simeone

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore sportivo del Torino ha indicato le priorità di mercato dopo la presentazione di Abate come nuovo allenatore. Petrachi ha parlato di rinnovi e acquisti, tra cui un portiere e alcuni giocatori come Nelson e Comuzzo. Ha anche menzionato il futuro di Vlasic e Simeone, senza fornire dettagli specifici. La giornata ha visto anche la presentazione ufficiale di Abate, con Petrachi che ha sottolineato le strategie per la prossima finestra di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Novità sul fonte calciomercato del Torino, il direttore sportivo Petrachi chiarisce le priorità dopo la presentazione di Abate. Giornata importante in casa Torino, con la presentazione ufficiale di Ignazio Abate come nuovo allenatore granata e l’intervento del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente ha tracciato la linea del nuovo progetto tecnico, spiegando le priorità sul mercato e la filosofia che guiderà il club nelle prossime settimane. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il Torino cerca innanzitutto un portiere titolare e due difensori centrali capaci non solo di difendere, ma anche di trattare il pallone con qualità e impostare l’azione dal basso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

torino petrachi detta la linea del mercato dal portiere a nelson e comuzzo passando per il futuro di vlasic e simeone
© Calcionews24.com - Torino, Petrachi detta la linea del mercato: dal portiere, a Nelson e Comuzzo, passando per il futuro di Vlasic e Simeone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Torino, patto d’acciaio tra Abate e Petrachi. Cairo disegna la squadra del futuro con questi piani per il mercato

CdS – Simeone resta al Torino: incontro positivo con Cairo e PetrachiIl Torino ha confermato la permanenza di Giovanni Simeone, dopo un incontro tra l’attaccante e i vertici del club.

Temi più discussi: Calciomercato Torino, rebus Ebosse: Petrachi vuole lo sconto; RIVOLUZIONE TORO Petrachi: Il nuovo portiere sarà di primo livello Chi vorreste tra i pali?; Torino, il portiere resta un rebus: resiste Gill, i piani B di Petrachi arrivano dall'Inghilterra; ? LIVE TORINO – Petrachi risponde sui ritardi: Preferisco aspettare e comprare veri valori.

torino petrachi detta laTorino: Petrachi, priorità al portiere e a due difensori(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il portiere e due difensori centrali rappresentano le nostre priorità, siamo carenti: abbiamo puntato le nostre prime scelte, li stiamo aspettando e saranno investimenti imp ... corrieredellosport.it

torino petrachi detta laLe indicazioni di Petrachi sul mercato del Torino: i nomi seguiti per la porta e la difesaGiornata importante in casa Torino, con le conferenze stampa del nuovo allenatore Ignazio Abate e del direttore sportivo Gianluca Petrachi. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web