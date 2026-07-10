Il direttore sportivo del Torino ha indicato le priorità di mercato dopo la presentazione di Abate come nuovo allenatore. Petrachi ha parlato di rinnovi e acquisti, tra cui un portiere e alcuni giocatori come Nelson e Comuzzo. Ha anche menzionato il futuro di Vlasic e Simeone, senza fornire dettagli specifici. La giornata ha visto anche la presentazione ufficiale di Abate, con Petrachi che ha sottolineato le strategie per la prossima finestra di mercato.

Novità sul fonte calciomercato del Torino, il direttore sportivo Petrachi chiarisce le priorità dopo la presentazione di Abate. Giornata importante in casa Torino, con la presentazione ufficiale di Ignazio Abate come nuovo allenatore granata e l’intervento del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente ha tracciato la linea del nuovo progetto tecnico, spiegando le priorità sul mercato e la filosofia che guiderà il club nelle prossime settimane. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il Torino cerca innanzitutto un portiere titolare e due difensori centrali capaci non solo di difendere, ma anche di trattare il pallone con qualità e impostare l’azione dal basso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Torino, Petrachi detta la linea del mercato: dal portiere, a Nelson e Comuzzo, passando per il futuro di Vlasic e Simeone

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