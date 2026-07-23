Si getta dal balcone durante una perquisizione in casa morto 25enne a Cosenza | era agli arresti domiciliari
Durante una perquisizione in un appartamento, un giovane di 25 anni si è gettato dal balcone al terzo piano ed è morto. La vittima si trovava agli arresti domiciliari e risiedeva in una zona centrale della città. La polizia ha trovato il corpo sul marciapiede sottostante, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al gesto. La salma è stata rimossa dal luogo.
Tragedia a Cosenza. Un 25enne di nazionalità italiana con origini tunisine, Mohamed Amin Bessioud, è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile nella città calabrese. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei Carabinieri. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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