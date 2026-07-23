Si getta dal balcone durante una perquisizione in casa morto 25enne a Cosenza | era agli arresti domiciliari

Notizia in breve

Durante una perquisizione in un appartamento, un giovane di 25 anni si è gettato dal balcone al terzo piano ed è morto. La vittima si trovava agli arresti domiciliari e risiedeva in una zona centrale della città. La polizia ha trovato il corpo sul marciapiede sottostante, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al gesto. La salma è stata rimossa dal luogo.