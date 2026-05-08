Si era sottratto agli arresti domiciliari rintracciato dai carabinieri in casa della nonna

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato dai carabinieri nella casa della nonna, dopo essersi sottratto alle restrizioni. L’episodio si è verificato a Torre Chianca, in provincia di Lecce, dove le forze dell’ordine hanno rintracciato il soggetto che, secondo quanto riferito, aveva violato le misure imposte. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità competenti.

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TORRE CHIANCA (Lecce) – La detenzione in regime di arresti domiciliari, questa volta, si è effettivamente concretizzata. Nicolò Tornese, leccese di 21 anni, è stato rintracciato dai carabinieri, nel pomeriggio di ieri, presso casa della nonna, a Torre Chianca.Il 28 aprile scorso il giovane si era.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa: blitz della polizia dopo segnalazioni dei residentiDoveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma secondo le segnalazioni dei residenti la sua abitazione era diventata un punto di continuo via vai. Anagni. Agli arresti domiciliari perché accusato di spaccio, non resiste alle restrizioni. 19enne tradotto in carcere dai CarabinieriIl 19enne si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in quanto accusato del reato di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: San Basilio, sorpresi mentre prelevano con un bancomat rubato a una 87enne; Truffa del finto Carabiniere, fermato un ventenne: aveva sottratto 10mila euro di gioielli ad una anziana; Arrestato all’Arcella latitante per accoltellamenti: si nascondeva in un garage; Chi è Luca Marinelli, il numero tre del clan Strisciuglio: Ha ucciso lui Lello Capriati. Non capisco una cosa: se Stasi non si è mai sottratto agli interrogatori, di cosa ha paura #Sempio #Garlasco #ChiaraPoggi x.com A Manduria una coppia è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottratto beni e denaro a un anziano del posto. Il valore complessivo del patrimonio contestato dagli inquirenti sarebbe di circa 2 milioni di euro. Secondo le indagini, i due, Stefano Tara - facebook.com facebook