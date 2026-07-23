Durante un controllo dei carabinieri in un appartamento a Cosenza, un ragazzo di 25 anni si è gettato dal balcone al terzo piano, morendo sul colpo. La madre ha riferito che il figlio si sentiva tormentato da uno dei militari presenti. Non ci sono conferme ufficiali sui motivi che hanno portato al gesto e le indagini sono in corso. La vittima era conosciuta nella zona.

Un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone di casa, al terzo piano di uno stabile a Cosenza, mentre era un corso un controllo da parte dei carabinieri. Il giovane si chiamarva Mohamed Amin Bessioud, nato in Italia da genitori tunisini: era agli arresti domiciliari per droga. Secondo una prima ricostruzione, durante il controllo i militari hanno trovato in casa 100 grammi di hashish. Hanno quindi ammanettato il giovane nella sua camera da letto, ma nonostante questo è riuscito a divincolarsi e a gettarsi dal balcone. Inutile l’intervento del 118: Bessioud è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cosenza, 25enne si getta dal balcone durante un controllo dei carabinieri: è morto. La madre: “Si sentiva tormentato da uno dei militari”

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