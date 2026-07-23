La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto misure cautelari per il sindaco e un ingegnere di Castel Volturno nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Le indagini coinvolgono le presunte illecito comportamenti di entrambe le figure pubbliche. La richiesta di misure restrittive rappresenta una svolta nel procedimento giudiziario in corso. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui provvedimenti richiesti o sulle accuse specifiche.

Svolta nell'inchiesta per corruzione che coinvolge il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, e l'ingegnere Daniele De Caprio. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto misure cautelari per entrambi. La decisione spetterà ora al giudice per le indagini preliminari, che ha già fissato gli interrogatori preventivi per la fine di luglio. Al centro dell'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta, c'è la presunta consegna di denaro in cambio di incarichi pubblici. L'episodio chiave risale all'8 marzo scorso: secondo gli investigatori, De Caprio avrebbe consegnato al sindaco una scatolina bianca all'interno della sua auto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, svolta nell’inchiesta per corruzione: chieste misure cautelari per sindaco e ingegnere

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