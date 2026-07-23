Stasera alle 21.30 a Longiano si tiene il galà di danza sulla scalinata del Santuario del Santissimo Crocifisso, con il palco allestito in piazza Tre Martiri. L’evento vede protagonisti ballerini di fama e giovani talenti, che si esibiscono sotto il cielo stellato. La serata prevede performance di diversi stili di danza e si svolge all’aperto, offrendo al pubblico uno spettacolo tra luci e musica. La manifestazione è aperta a tutti e si svolge fino a sera.

Il cielo sopra Longiano si accende stasera, dalle 21.30, di stelle luminose della danza e di giovani promesse: un galà offerto al pubblico che ha per scenografia la scalinata del Santuario del Santissimo Crocifisso, alla cui base, in piazza Tre Martiri, è allestito il palcoscenico. La serata è la restituzione finale dello stage coreutico " Longiano in danza " che da ben 12 anni si svolge nel borgo. "Si tratta di una Summer School intensiva – spiega Heidi Pasini, direttrice artistica e docente del Laboratorio Danza & Teatro asd-Scuola professionale di Danza con sede a Crocetta di Longiano -. Quest’anno sono ben 180, provenienti da vari Paesi del mondo, gli stagisti e che si esibiranno in questa serata finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si accende ’Longiano in danza’. Brillano stelle e giovani promesse

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