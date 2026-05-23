Ballando con le Stelle è una macchina che non si ferma mai. Milly Carlucci si appresta a chiudere il cast delle giovani promesse del ballo che vedremo in autunno su Rai1. Ballando on the Road, il tour di danza itinerante più amato d’Italia, ideato per portare la magia del ballo nelle città d’Italia, ha conquistato il cuore di milioni di persone, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di danza e intrattenimento. Dopo il grande successo della prime 2 tappe, a Marcianise e a Peschiera Borromeo, arriva sabato 23 e domenica 24 maggio a Roma per la 3a ed ultima tappa di questa edizione, all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI CHIUDE IL CAST DELLE GIOVANI PROMESSE

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MILLY CARLUCCI CHIUDE IL CASO DE SICA ECCO IL MESSAGGIO DOPO IL POST DELL ORECCHIO

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