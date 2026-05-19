Dalle promesse infrante di Zampaglione alla guêpière di Valentina Persia | il palco umbro si accende

Doppio appuntamento con la stagione Tourné questa settimana, tra la musica dei Tiromancino al Teatro Morlacchi di Perugia, e l'ironia di Valentina Persia, "Nata con la guepière", al Teatro Lyrick di Assisi.Giovedì 21 maggio alle 21 al Teatro Morlacchi di Perugia tappa del “Quando meno me lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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