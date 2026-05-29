L’Inter ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore della squadra Primavera, Benito Carbone, dopo la delusione nei playoff. La società ha deciso di cambiare la guida tecnica per la prossima stagione sportiva. Non sono stati comunicati dettagli sui piani futuri o sul nuovo staff. La decisione arriva a seguito di una stagione che si è conclusa con l’eliminazione nei playoff. La squadra Primavera resterà senza allenatore fino a ulteriori comunicazioni.

L’ Inter ha deciso di cambiare ufficialmente la guida tecnica della formazione Primavera in vista della prossima stagione sportiva, interrompendo il rapporto professionale con l’attuale allenatore Benito Carbone. La scelta drastica da parte dei vertici societari di viale della Liberazione è maturata a Milano nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell’annata calcistica della selezione Under 20 nerazzurra, culminata con un verdetto sul campo giudicato insoddisfacente. Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, la dirigenza ha rotto gli indugi e ha comunicato al tecnico la volontà di non proseguire insieme il percorso intrapreso nel vivaio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Rivoluzione nel settore giovanile dell’Inter: finisce l’era Carbone in Primavera dopo la delusione playoff

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DOMINIO NERAZZURRO E QUALIFICA AI SEDICESIMI | INTER 5-0 LIVERPOOL | HL PRIMAVERA YOUTH LEAGUE

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