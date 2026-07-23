Dopo i concerti del Porretta Soul Festival, è disponibile un servizio navetta gestito da Tper per il rientro a Bologna. La navetta parte ogni notte dall’1 e arriva alle 2,40, con fermate previste lungo il percorso. Sono consultabili orari e fermate sul sito ufficiale del festival. Il servizio permette ai partecipanti di tornare in città senza dover utilizzare altri mezzi di trasporto.

Per chi vuole assistere al Porretta Soul Festival, ma non sa come rientrare a Bologna, c’è il servizio di Tper. Ogni notte al termine dei concerti la navetta è attiva dall’1 e arriverà a Bologna alle 2,40 (info, orari e fermate su porrettasoulfestival.it). Per chi arriva da più lontano partenze ogni ora dalle seguenti stazioni ferroviarie: Bologna Centrale, Pistoia, Firenze Santa Maria Novella. In auto, arrivando dal Nord Italia, gli organizzatori consigliano di entrare in A1 Milano-Roma e uscire a Sasso Marconi. Arrivando dal Sud Italia, è preferibile l’autostrada A11 Firenze Mare con uscita Pistoia. Sulla maggior parte dei treni per Porretta, inoltre, è presente un’area per il trasporto bici, munita di ricarica per e-bike. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizio navetta dopo i concerti: tutte le informazioni per il rientro

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