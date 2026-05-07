FalComics torna il servizio navetta gratuito | tutte le informazioni

Il servizio navetta gratuito per FalComics riprenderà venerdì 15 maggio alle 14.30. Quest'anno il collegamento tra il centro città, dove si svolge il festival, e l'area a sud si estende fino al cavalcavia di Palombina Nuova. Restano invece garantiti i collegamenti con la zona industriale e altre aree limitrofe. Il servizio sarà attivo durante le giornate del festival per facilitare gli spostamenti dei partecipanti.

FALCONARA - Sarà attivo dalle 14.30 di venerdì 15 maggio il servizio navetta gratuito per FalComics, che anche quest’anno vedrà il centro città, dove si svolgerà il festival, collegato a sud fino al cavalcavia di Palombina Nuova, mentre resta garantito il collegamento con la zona industriale e il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Brignano e Luché a Messina, Atm attiva il servizio navetta: tutte le informazioniIn occasione degli spettacoli che vedranno protagonisti Enrico Brignano e Luchè, in programma rispettivamente il 24 e il 26 marzo presso il... Telese, servizio navetta gratuito per i riti pasqualiLa navetta effettuerà un percorso circolare toccando i principali punti di interesse del centro cittadino prima di dirigersi verso la Chiesa di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Torna Falcomics, cambia la viabilità; Falcomics è alle porte: rivoluzione per la viabilità. Falcomics rivoluziona la viabilità. Falconara, ecco il piano anti-caos, occhio ai divietiFALCONARA Ci si avvicina a grandi falcate a FalComics, il festival della cultura pop che porterà a Falconara decine di migliaia di appassionati e di visitatori da venerdì 15 ... corriereadriatico.it Falconara Wonder, FalComics torna dal 15 al 17 maggioAree tematiche: artist alley, music village, media zone, area board games, esport e una rinnovata area movie con il Pop Screen Fest, ospiti d'eccezione Yuji Kaida, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Lam ... qdmnotizie.it Pop Screen Fest debutta a FalComics 2026 tra cinema, serie TV e fumetto Dal 15 al 17 maggio Falconara Marittima ospiterà incontri, ospiti e racconti dedicati ai miti del grande e piccolo schermo. #AndreaMorandi #Cinema #Corax #FalComics2026 #Falconar - facebook.com facebook L'edizione 2026 di FalComics in rampa di lancio: tutte le modifiche a sosta e viabilità x.com