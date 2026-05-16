Casa della Comunità Pablo il trasferimento da lunedì 18 maggio | le informazioni utili su accessi parcheggi e il nuovo servizio navetta
A partire da lunedì 18 maggio, la Casa della Comunità Pablo si trasferirà nella nuova sede al piano terra del padiglione Cattani, situato nell’area dell’ospedale Maggiore di Parma. Sono state fornite indicazioni sulle modalità di accesso, i parcheggi disponibili e il servizio navetta che sarà attivo per facilitare gli spostamenti dei cittadini. Il trasferimento riguarda esclusivamente l’operatività della struttura, che continuerà a offrire i servizi previsti presso la nuova ubicazione.
È tutto pronto per il trasferimento da lunedì 18 maggio della Casa della Comunità Pablo nella nuova sede al piano terra del padiglione Cattani nell’area dell’ospedale Maggiore di Parma.Oltre al potenziamento dei servizi, nella nuova sede sono stati realizzati specifici interventi per favorire la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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