Tarantini Time Quotidiano La Provincia di Taranto conquista il primo posto a livello nazionale in due bandi del Servizio Civile Universale. È quanto emerge dalle graduatorie provvisorie pubblicate il 14 luglio 2026 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che hanno premiato i progetti presentati dall’Ente nei settori dell’ambiente e del digitale. La Provincia ha partecipato a due dei tre bandi specifici previsti dall’Avviso del 17 dicembre 2025, ottenendo il punteggio più alto in Italia sia per il “Servizio civile ambientale per lo sviluppo sostenibile” sia per il “Servizio civile digitale”, superando le proposte presentate dagli altri enti accreditati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Servizio Civile Universale, la Provincia di Taranto prima in Italia in due bandi nazionali

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