Servizio Civile Universale Anci Campania ha pubblicato i calendari dei colloqui di selezione

Anci Campania ha reso pubblici i calendari dei colloqui di selezione per il Bando di Servizio Civile Universale, che si è chiuso il 16 aprile scorso. I dettagli riguardano le date in cui si svolgeranno le prove di selezione. Le convocazioni sono state comunicate per consentire ai partecipanti di prepararsi alle prossime fasi del procedimento di selezione. Le date sono disponibili sui canali ufficiali dell’ente.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che Anci Campania ha pubblicato i calendari relativi ai colloqui di selezione per il Bando di Servizio Civile Universale scaduto lo scorso 16 aprile. Le procedure riguarderanno quindi anche i candidati che hanno presentato domanda per svolgere il Servizio Civile presso il Comune di Benevento. I progetti previsti dal bando, com’è noto, sono: Rilanci Campania 2026, Comunità Solidale 2026, Ambiente in Comune 2026 e Biblioteca per tutti 2026. Considerata la modalità da remoto: i candidati riceveranno, almeno 5 giorni prima del colloquio, una e-mail da Anci Campania con il link e le istruzioni per accedere alla piattaforma;.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio Civile Universale, Anci Campania ha pubblicato i calendari dei colloqui di selezione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pubblicato il bando nazionale di servizio civile universale, a Cesena sono disponibili 96 postiIl bando consente ai giovani interessati di candidarsi per entrare a far parte di progetti di impegno civile in diversi ambiti, tra cui sociale,... Un’opportunità presso il Parco Regionale dei Castelli Romani. Pubblicato il bando per il Servizio Civile UniversaleIl bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e prevede l’avvio di progetti della durata di 8 o 12 mesi, con un impegno medio di circa 25 ore... Argomenti più discussi: Servizio Civile ANCI: al via i colloqui con i candidati; Date selezioni e colloqui Servizio Civile 2026; ForsAM XIV, pubblicato l’avviso di selezione per il corso di formazione specialistica di Anci; Pubblicato l’Avviso pubblico YOUNGME LAB: il Comune di Messina apre ai giovani under 35 la gestione di uno spazio innovativo al Palacultura. #ForsAM XIV: aperte le selezioni per il corso di formazione specialistica di @comuni_anci rivolto ai #giovani amministratori under 35. Requisiti: laurea e carica attiva. ?Scadenza: 27 maggio 2026. Dettagli e bando qui: anciliguria.it/newsbox/forsam… x.com