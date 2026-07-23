È stata annunciata una manutenzione straordinaria della strada Serrapotina, considerata un punto chiave per lo sviluppo dell’area sud della Basilicata. L'intervento prevede lavori di consolidamento e miglioramento della viabilità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale e creare nuove opportunità. L’investimento riguarda le aree interne della provincia di Potenza, puntando a potenziare le infrastrutture e migliorare i collegamenti.

Manutenzione Straordinaria della Strada Serrapotina: Sviluppo e Opportunità per il Sud della Provincia di Potenza. Investimenti Strategici per le Aree Interne. POTENZA (ITALPRESS) – Il progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento della strada Serrapotina è una pietra miliare per il futuro dell’area meridionale della provincia di Potenza. Come evidenziato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Cupparo, questo intervento riflette l’impegno della Giunta regionale, guidata dal presidente Vito Bardi, di investire nelle aree interne. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione vengono trasformate in opere concrete, a beneficio di cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serrapotina, fulcro strategico per lo sviluppo dell’area sud della Basilicata.

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