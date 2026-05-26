Adv Maiora comunicazione integrata e Otalpress | siglato accordo strategico per lo sviluppo commerciale e della comunicazione nel sud Italia

Adv Maiora Comunicazione Integrata e Otalpress hanno firmato un accordo strategico per rafforzare le attività di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale nel sud Italia. L'intesa riguarda la collaborazione tra l'agenzia di comunicazione e l'agenzia di informazione multimediale, con l'obiettivo di potenziare le azioni nel settore. La firma è avvenuta tra le due realtà, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo.

ADV MAIORA Comunicazione Integrata Srl e Italpress, tra le principali agenzie italiane nel panorama dell’informazione multimediale, annunciano la sottoscrizione di un accordo strategico finalizzato al potenziamento delle attività di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale per il sud. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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