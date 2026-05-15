Sud boom investimenti | Un ruolo strategico nello sviluppo dell?Italia
Secondo il Mediterranean Sustainable Development Index 2026, il Sud Italia si posiziona al secondo posto tra le economie più attrattive e competitive dell’area mediterranea, condividendo la stessa posizione con altre nazioni. Nei mesi recenti, sono stati annunciati numerosi investimenti nelle regioni meridionali, puntando su settori come infrastrutture, turismo e energia. Questi dati arrivano in un momento in cui le politiche di sviluppo locale stanno attirando sempre più attenzione da parte di aziende e istituzioni pubbliche.
Secondo il Mediterranean Sustainable Development Index 2026, il Sud Italia sale al 2° posto tra le economie più attrattive e competitive dell’area mediterranea (a pari merito con la Spagna). E si conferma primo per dotazione di risorse; 5° per performance economica; 8° per dimensione sociale mentre per innovazione e cultura cede due posti, scendendo al 7° assoluto. Il Libro Bianco presentato ieri a Sorrento da The European House Ambrosetti, in occasione della quinta edizione di «Verso Sud», dimostra perché il Mezzogiorno era e rimane strategico per il futuro dell’area euromediterranea. È qui, si spiega, che la combinazione di fattori diversi... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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