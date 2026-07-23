Serie B 2026 2027 presentato il calendario | tutte le 38 giornate

Notizia in breve

Il calendario della Serie B 20262027 è stato ufficialmente annunciato. La stagione partirà il 22 agosto 2026 e si concluderà tra il 14 e il 16 maggio 2027. Sono previsti quattro turni infrasettimanali, il 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027. Tre le pause per le nazionali, dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo.