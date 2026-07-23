Serie B 2026 2027 presentato il calendario | tutte le 38 giornate
Il calendario della Serie B 20262027 è stato ufficialmente annunciato. La stagione partirà il 22 agosto 2026 e si concluderà tra il 14 e il 16 maggio 2027. Sono previsti quattro turni infrasettimanali, il 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027. Tre le pause per le nazionali, dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo.
E’ stato svelato il calendario della Serie B 20262027 che prenderà il via il 22 agosto 2026 per terminare il 14-16 maggio 2027. Quattro i turni infrasettimanali( 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026, 2 marzo 2027), e tre le pause per le Nazionali( 21 settembre-6 ottobre 2026;9-17 novembre 2026; 22-30 marzo 2027). Previsto anche il turno natalizio del 27 dicembre 2026, prima della sosta invernale fissata dal 28 dicembre all’8 gennaio 2027. SERIE B 20262027: IL CALENDARIO DELLE £( GIORNATE 1A GIORNATA-22 AGOSTO 2026 AVELLINO-AREZZO -BENEVENTO-MODENA CARRARESE-MANTOVA CESENA-SAMPDORIA EMPOLI-CREMONESE HELLAS VERONA-ASCOLI VICENZA CATANZARO... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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