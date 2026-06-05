Il calendario del Napoli nella Serie A 2026 2027 | tutte le partite
Il Napoli aprirà la stagione di Serie A 20262027 affrontando il Genoa in trasferta. La seconda partita si giocherà in casa contro il Como, mentre alla terza sfiderà l’Inter in trasferta. La quarta gara vedrà i partenopei impegnati contro il Bologna, poi incontreranno la Fiorentina in trasferta nella quinta giornata. Tra le altre partite, ci sono incontri contro il Frosinone, il Venezia, la Roma e il Monza.
Questo il calendario del Napoli per la Serie A 20262027:Giornata 1: Genoa-NapoliGiornata 2: Napoli-ComoGiornata 3: Inter-NapoliGiornata 4: Napoli-BolognaGiornata 5: Fiorentina-NapoliGiornata 6: Napoli-FrosinoneGiornata 7: Venezia-NapoliGiornata 8: Napoli-RomaGiornata 9: Monza-NapoliGiornata 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Calendario Napoli Serie A 2026 2027: le partite. C'è un trittico terribile
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