Il calendario della Serie A 202627 è stato ufficializzato oggi a Parma durante un evento organizzato dalla Lega Serie A. Il Napoli conosce così tutte le date delle sue 38 partite per questa stagione. La programmazione completa permette ai tifosi di pianificare le trasferte e gli incontri casalinghi. La pubblicazione del calendario segna l'inizio ufficiale del nuovo campionato, che si svolgerà nel corso dell’anno.

Il Napoli conosce finalmente il proprio percorso nella Serie A 202627. Il calendario del nuovo campionato è stato ufficializzato oggi a Parma durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. Gli azzurri partiranno dalla sfida contro il Genoa e chiuderanno il torneo contro l’Atalanta. Un cammino lungo 38 giornate che propone diversi incroci di alto livello, con Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio distribuite nell’arco della stagione. Il percorso del Napoli tra esordio e big match. La stagione del Napoli inizierà contro il Genoa, mentre la seconda giornata vedrà gli azzurri affrontare il Como. Il primo grande appuntamento arriverà già alla terza giornata con la sfida contro l’Inter, una delle principali candidate alla lotta per il vertice. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Napoli

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