Sergio Mattarella compie 85 anni | tutti i messaggi di auguri

Il presidente della Repubblica compie 85 anni. Le istituzioni, il Governo e le forze politiche hanno inviato messaggi di auguri.

Roma, 23 luglio 2026 – Un coro di auguri dalle istituzioni, dal Governo e dalle forze politiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 85 anni. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, è al Quirinale da oltre undici anni: eletto per la prima volta nel 2015, è stato confermato nel 2022 per un secondo mandato, come prima di lui soltanto Giorgio Napolitano. Nel giorno del suo compleanno, Mattarella ha ricevuto messaggi bipartisan. Il filo comune è il riconoscimento del suo ruolo di garante della Costituzione, punto di equilibrio tra le istituzioni e riferimento per il Paese. Mattarella compie 85 anni, la telefonata di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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La Repubblica compie 80 anni, lo spettacolo della parata

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Il presidente Sergio Mattarella compie 85 anni: un viaggio attraverso il suo mandatoSergio Mattarella, presidente della Repubblica, compie 85 anni. Un viaggio attraverso il suo mandato, dalle crisi politiche alle emergenze, passando per momenti di gioia e vittorie sportive. notizie.it

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