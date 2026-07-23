Mattarella compie 85 anni gli auguri della politica

Da agi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni. Per l’occasione, il Presidente del Consiglio lo ha chiamato per fare gli auguri, sia a titolo personale che a nome del Governo.

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AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi compie 85 anni. Per il suo compleanno, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gli ha telefonato oggi - spiega una nota di Palazzo Chigi - per porgergli, a titolo personale e a nome dell'intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione. La Russa: "Punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione". Alla Premier si è unito anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che in un post su X ha scritto: "Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. 🔗 Leggi su Agi.it

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