mattarella compie 85 anni gli auguri dei presidenti di camera e senato

Il presidente della Repubblica compie 85 anni. È nato il 23 luglio 1938 a Palermo. I presidenti di Camera e Senato hanno inviato i loro auguri, con il presidente della Camera che ha espresso i suoi “più sentiti auguri di buon compleanno” al Capo dello Stato. Non sono stati resi noti altri messaggi ufficiali.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 85 anni: è nato il 23 luglio del 1941 a Palermo. Tra i primi a inviare gli auguri ci sono i presidenti di Camera e Senato con Lorenzo Fontana che scrive in una nota: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”. Ignazio La Russa affida ai social il messaggio: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Festa del 2 giugno, la Repubblica Italiana compie 80 anni - 1Mattina News 02/06/2026

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