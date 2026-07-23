La Guardia di Finanza della Spezia ha sequestrato beni per oltre 270.000 euro a un uomo residente in provincia, condannato definitivamente per associazione mafiosa. Il sequestro riguarda un patrimonio di proprietà dell’uomo, che ora è stato sottoposto a confisca. L’operazione si è conclusa in data 23 luglio 2026.

La Spezia, 23 luglio 2026 - Un patrimonio da oltre 270mila euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza della Spezia a un residente in provincia, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Il provvedimento del Gip nasce da un'indagine coordinata dalla Procura, avviata dopo un controllo antiriciclaggio in un'agenzia immobiliare. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe intestato fittiziamente parte dei beni alla moglie per eludere gli obblighi previsti dalla normativa antimafia. Alla donna, lavoratrice dipendente, sarebbero stati ricondotti movimenti di denaro ritenuti incompatibili con il suo reddito. Il sequestro riguarda il 50% di un immobile alla Spezia, un'Audi Q3, quattro Rolex DateJust – in attesa di perizia sull'autenticità –, 3mila euro in contanti e circa 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sequestrati beni per oltre 270mila euro a un uomo condannato per mafia

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