Durante un'operazione nel distretto orafo, sono stati sequestrati oro e argento per un valore superiore a 270 mila euro. Sono stati individuati lavoratori in nero, aziende senza le autorizzazioni richieste e metalli privi dei marchi di identificazione obbligatori. Le autorità hanno eseguito controlli mirati che hanno portato al sequestro di materiali e alla segnalazione di irregolarità amministrative.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Lavoratori in nero, aziende irregolari e metalli preziosi privi dei marchi obbligatori di identificazione. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Arezzo dall'inizio dell'anno nel distretto orafo e negli altri settori economici della provincia. Le Fiamme Gialle hanno eseguito complessivamente 74 interventi ispettivi, riscontrando irregolarità in 27 casi. Nel corso delle verifiche sono stati individuati 39 lavoratori completamente in nero e altri 11 impiegati in modo irregolare. Una parte significativa dell'attività di controllo ha riguardato il comparto orafo aretino, uno dei più importanti d'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro nero e irregolarità nel distretto orafo: sequestrati oro e argento per oltre 270mila euro

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