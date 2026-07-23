Sono cresciuti i casi di vetture diesel che si fermano improvvisamente a causa di carburante contaminato. Le auto, spesso con il motore danneggiato, si fermano per problemi legati a gasolio sporco. Chi ha subito danni può richiedere un rimborso, seguendo le procedure previste. Le vetture coinvolte sono di varie marche e modelli, tutte vittime di carburante contaminato che compromette il funzionamento del motore.

Sono in aumento i casi di automobili finite in panne, con il motore distrutto, a causa di carburante contaminato. Principali vittime sono le vetture alimentate a diesel. Subito dopo il rifornimento, compiono pochi metri e si fermano a causa dei danni. Danni che possono ammontare anche a 2mila4mila euro. Questo fenomeno sembra essere aumentato in questo periodo, e c'è una ragione. La legge attuale, infatti, prevede una quota di biodiesel (la miscela Fame) pari al 7% nel carburante per autotrazione. Il problema di questa miscela è che attira acqua e nelle cisterne dei distributori, spesso non pulite a dovere, possono portare alla proliferazione di alghe, melme e batteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempre più casi di vetture in panne per il gasolio sporco: ecco come avere il rimborso

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MOTORE IN PANNE DOPO IL PIENO: L'ERRORE CHE QUASI TUTTI COMMETTONO E CHE TI PRECLUDE IL RISARCIMENTO

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