Crescono i casi di motori danneggiati da gasolio sporco, con automobili che si fermano vicino ai distributori. Le riparazioni sono spesso richieste per danni causati da carburante contaminato. Il risarcimento può essere richiesto ai gestori delle pompe di benzina, ma le condizioni e le procedure variano. Per ottenere un indennizzo, è necessario dimostrare che il danno deriva da carburante difettoso o contaminato.

Nonostante i prezzi del gasolio siano alle stelle, sempre più macchine alimentate a diesel si stanno fermando a pochi metri dal distributore. La diagnosi è la stessa per tutte: il carburante ha compromesso il motore. Il fenomeno risulta purtroppo maggiormente tipico della stagione estiva, soprattutto a causa del biodiesel, obbligatorio per legge. La miscela Fame, infatti, è in grado di creare nelle cisterne poco pulite un microclima perfetto per la proliferazione di alghe e batteri. Ma non è l’unico motivo per cui tantissimi automobilisti trovano i filtri del motore completamente otturati da gelatine melmose. Perché il gasolio si sporca. Come già detto, il diesel per autotrazione deve essere composto da un 7% di componente organica che da un lato riduce le emissioni, dall’altro attira l’acqua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gasolio sporco, i casi si moltiplicano: quando spetta il risarcimento e come ottenerlo

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