Trovano alghe nel serbatoio giallo sui casi di gasolio sporco | i sospetti dietro le auto in panne tra Veneto e Friuli

Da open.online 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In diverse auto tra Veneto e Friuli si sono verificati guasti a causa di alghe trovate nei serbatoi. Sono aumentate le segnalazioni di “gasolio sporco”, con veicoli in panne e motori che non ripartono. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre i riparatori segnalano un aumento di richieste di intervento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l’origine del problema o le responsabilità.

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Non si ferma l’ondata di segnalazioni per il cosiddetto “gasolio sporco”, un problema che sta creando non pochi grattacapi agli automobilisti tra Veneto e Friuli. Dopo i primi cinque casi documentati tra Belluno e Treviso nelle settimane scorse, ricorda il Gazzettino, negli ultimi due giorni sono arrivate ad Adiconsum altre quattro segnalazioni di guasti gravi, stavolta anche dalle province di Venezia e Udine. Il fenomeno, insomma, si sta allargando invece di rientrare, e a farne le spese sono automobilisti che si ritrovano con l’auto ferma dopo un rifornimento apparentemente normale. Dove sono avvenuti i nuovi casi di gasolio sporco. L’episodio più recente riguarda un’auto rimasta bloccata proprio nel mezzo di una galleria a Segusino, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Open.online

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