Sebastiano Lombardi, ex marito di Elenoire Casalegno, è stato nominato nuovo direttore di Canale 5. Dopo anni di lavoro dietro le quinte, lontano dalla ribalta, ora assume un ruolo di rilievo nel management della rete. La sua nomina segna un cambiamento nella gestione, portando un nome noto nel settore televisivo in prima linea. Lombardi, che ha sempre operato nel settore senza apparire pubblicamente, ora si prepara a guidare una delle principali emittenti italiane.

Per anni ha lavorato dietro le quinte, lontano dalla popolarità dei conduttori e dei personaggi che ogni giorno riempiono il piccolo schermo. Ora, però, il nome di Sebastiano Lombardi è destinato a diventare molto più familiare. Il manager è stato infatti scelto per dirigere Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, entrando così nel cuore delle prossime strategie televisive del gruppo di Pier Silvio Berlusconi. La scelta di affidargli questo ruolo ha acceso i riflettori anche sulla sua sfera personale. Nel corso degli anni, Lombardi ha avuto una relazione con Elenoire Casalegno, mentre oggi è legato a Chiara Imperiali, con cui ha costruito una nuova famiglia e ha avuto una bambina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sebastiano Lombardi, chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno e nuovo direttore di Canale 5

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