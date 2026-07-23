Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una nuova organizzazione per rafforzare il coordinamento internazionale di Mediaset, sostituendo una gestione ancora molto nazionale. Sono state create due strutture trasversali dedicate rispettivamente al business e alla raccolta pubblicitaria. Nelle nomine recenti, Sebastiano Lombardi è stato scelto come nuovo direttore di Canale 5. Berlusconi ha sottolineato che il futuro dell’azienda si trova in un mercato molto competitivo, con una forte concorrenza da parte delle piattaforme digitali.

Una nuova organizzazione pensata per rafforzare il coordinamento internazionale è stata annunciata da Pier Silvio Berluscon i, l’obiettivo è quello di superare una gestione ancora fortemente nazionale, creando due nuove strutture trasversali dedicate al business e alla raccolta pubblicitaria. “Abbiamo già lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. Una grande squadra di italiani e tedeschi ha già raggiunto passo dopo passo più di quello che era previsto. Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: “Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima”. Tutte le nuove nomine: Sebastiano Lombardi nuovo direttore di Canale 5

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Pier Silvio Berlusconi riunisce Mediaset, a tre anni dalla scomparsa del suo Fondatore

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