Sebastiano Lombardi è stato nominato nuovo direttore di Canale 5. La nomina fa parte di una riorganizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, che ha avviato un nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. La modifica riguarda le strutture operative e strategiche del gruppo nel settore televisivo italiano. La nomina di Lombardi entra in vigore con l’obiettivo di rinnovare la gestione e le strategie del canale.

Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, diventa operativo il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Una evoluzione che si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova Mediaset Italia. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L’assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione e rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Davidemaggio.it - Nomine Mediaset, Sebastiano Lombardi nuovo direttore di Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: “Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima”. Tutte le nuove nomine: Sebastiano Lombardi nuovo direttore di Canale 5Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una nuova organizzazione per rafforzare il coordinamento internazionale di Mediaset, sostituendo una gestione...

Nomine&Poltrone, Fabio Spaccasassi è il nuovo direttore generale di AuthenticaAuthentica ha annunciato l’ingresso di Fabio Spaccasassi come nuovo direttore generale, a partire dal 15 giugno.

Si parla di: Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: le nuove nomine.

Mfe, Pier Silvio Berlusconi presidente e ad di Mediaset Italia: le nuove nomineNel nuovo assetto, Sebastiano Lombardi diventa direttore Canale 5, Scheri alla Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione ... adnkronos.com

Mediaset, la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi: al via la nuova era, tutte le nomine da Canale 5 alle fictionIl Biscione ha annunciato la nascita della nuova Mediaset Italia, tutti i vertici scelti dal presidente: Sebastiano Lombardi direttore della rete ammiraglia ... libero.it