Se ritiro la domanda delle 150 preferenze rinuncio anche alla procedura finalizzata al ruolo?

Notizia in breve

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 22 luglio 2026, è stato chiarito che ritirare la domanda per 150 preferenze comporta anche la rinuncia alla procedura di assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 20262027. La discussione è stata condotta da un conduttore e ha visto la partecipazione di un esperto di normativa scolastica.