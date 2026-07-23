Se ritiro la domanda delle 150 preferenze rinuncio anche alla procedura finalizzata al ruolo?
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 22 luglio 2026, è stato chiarito che ritirare la domanda per 150 preferenze comporta anche la rinuncia alla procedura di assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 20262027. La discussione è stata condotta da un conduttore e ha visto la partecipazione di un esperto di normativa scolastica.
Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda
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