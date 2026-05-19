Supplenze 150 preferenze stop alla ricompilazione delle sedi già scelte La Uil Scuola scrive al Ministero per semplificare la procedura

La Uil Scuola ha scritto al Ministero dell’Istruzione per chiedere di semplificare la procedura relativa alle supplenze, in particolare per gli incarichi di luglio. La richiesta riguarda la possibilità di evitare la ricompilazione delle sedi già scelte, in caso di conferma della stessa provincia rispetto all’anno precedente. Attualmente, la procedura informatica prevede la selezione di 150 preferenze, ma non è ancora chiaro se questa semplificazione sarà adottata. La questione riguarda i tempi e la gestione delle pratiche per il personale docente.

La procedura informatica per la scelta delle 150 sedi, prevista a luglio per gli incarichi di supplenza al personale docente, potrebbe essere semplificata per chi conferma la medesima provincia rispetto all’anno precedente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Supplenze docenti, sindacati al Ministero. La Uil Scuola: “Chiarezza su completamento orario e procedure per i precari”Si è svolto mercoledì 29 aprile l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere la bozza di nota...

Supplenze docenti 2026: la domanda 150 preferenze si compilerà sempre “al buio”, ma ci saranno più possibilità di avere la cattedra desiderataNel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa...

Supplenze 2026/27, differenza tra aggiornamento GPS e scelta 150 preferenze: quando si è depennati?In questo periodo, il tema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sta generando tanti dubbi e timori infondati tra i docenti: è importante fare chiarezza sulla differenza tra le procedur ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Lunedì 18 maggio alle 14:30Elenchi regionali docenti per il ruolo, supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di ... orizzontescuola.it