Nomina in ruolo docenti e GPS 2026 | come gestire la domanda delle 150 preferenze se si spera in un’immissione

Chi è in corsa per il ruolo ma non ha certezze entro il 29 luglio deve compilare la domanda delle 150 preferenze come rete di sicurezza. In caso di nomina successiva ad agosto, le funzioni di annullamento o ritiro su POLIS diventano fondamentali: liberano posti per i colleghi ed evitano la pesante sanzione del blocco biennale sulle supplenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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