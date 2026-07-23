Scuola alla Camera approvata la risoluzione anti-islamizzazione La maggioranza esulta | Fermiamo la propaganda Sindacati e opposizione | È caccia alle streghe

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera dei Deputati è passata una risoluzione che impegna il governo a rafforzare le misure contro l’islamizzazione nelle scuole. La proposta, approvata dalla maggioranza, mira a contrastare la diffusione di propaganda religiosa. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: i sostenitori parlano di tutela dell’identità nazionale, mentre i critici definiscono l’atto come una caccia alle streghe senza basi concrete.

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La Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione che impegna il governo a rafforzare le misure per prevenire ogni forma di indottrinamento nelle scuole e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al divieto di indumenti come il burqa che impediscono l'identificazione delle persone. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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