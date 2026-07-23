Islamizzazione nelle scuole approvata risoluzione di Futuro Nazionale Sasso | Basta propaganda ideologica in classe

Una risoluzione presentata da un movimento politico è stata approvata in commissione alla Camera. La proposta mira a contrastare presunte influenze di tipo religioso e ideologico nelle scuole, con particolare attenzione all’islamizzazione. La risoluzione invita a limitare la presenza di contenuti considerati propagandistici e ideologici nelle aule scolastiche. La decisione è stata presa senza dettagli su eventuali misure specifiche o sui tempi di attuazione.

È stata approvata in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati la risoluzione presentata da Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, che mira a contrastare "l'islamizzazione" e ogni forma di "propaganda ideologica" nelle aule scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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