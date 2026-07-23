Scuola al passo col lavoro La Cisl lancia l’allarme | I test Invalsi non bastano Mancano i profili adatti

La Cisl segnala che i test Invalsi non sono sufficienti per valutare la preparazione degli studenti, evidenziando una carenza di profili professionali adeguati. In Brianza, si sottolinea che la scuola non può essere ridotta a una classifica e che il vero esame riguarda la capacità di preparare al lavoro. Il territorio ha un alto numero di aziende che trovano difficile reperire i profili richiesti, il che mette in discussione l’efficacia del sistema formativo attuale.

"In Brianza la scuola non può essere misurata solo con una classifica. Il vero banco di prova è capire se prepara al lavoro, in un territorio dove una azienda su due dichiara difficoltà nel trovare i profili di cui ha bisogno". È da qui che parte la riflessione della Cisl Monza Brianza Lecco sul Rapporto nazionale Invalsi 2026. I test misurano le conoscenze acquisite dagli studenti in materie come italiano, matematica e inglese, permettendo di confrontare risultati e divari tra scuole e territori. "I dati Invalsi non possono essere ridotti a un podio o a un’assegnazione di pagelle a uso e consumo mediatico – avverte il segretario generale Mirco Scaccabarozzi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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