In Veneto, il tasso di disoccupazione si attesta al 3%, indicando un mercato del lavoro molto attivo. Tuttavia, le aziende incontrano difficoltà nel reperire candidati con le competenze richieste. La situazione si complica ulteriormente perché il tasso di occupazione femminile rimane al di sotto dei parametri stabiliti dall’Unione Europea. Questi dati mostrano come, pur con un basso livello di disoccupazione, ci siano ancora ostacoli nella ricerca di profili adeguati.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende trovare personale se mancano le competenze?. Perché il tasso di occupazione femminile resta sotto i parametri europei?. Quali settori stanno trainando la creazione di 23.100 nuovi posti?. Come influirà l'invecchiamento demografico sulla forza lavoro delle imprese venete?.? In Breve Disoccupazione al 3% contro il 5,3% nazionale e 5,9% europeo nel primo trimestre 2026.. Crescita di 23.100 posti di lavoro e 24.000 nuovi contratti a tempo indeterminato.. Tasso NEET al 9% contro il 15% della media italiana per i giovani.. Occupazione femminile al 62,3% e oltre il 50% delle imprese in cerca di personale.. Il tasso di disoccupazione in Veneto scende al 3% nel primo trimestre del 2026, segnando un distacco netto dalla media nazionale del 5,3% e da quella europea ferma al 5,9%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, disoccupazione al 3%: il lavoro vola, ma mancano profili idonei

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