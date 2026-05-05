Sciopero scuola | corteo contro tagli test invalsi e riforma La protesta a Firenze

Il 5 maggio 2026, a Firenze si è svolto uno sciopero nazionale che ha coinvolto manifestazioni e cortei nelle strade della città. La protesta è stata organizzata per contestare la riforma della scuola pubblica statale, i tagli agli organici e l'introduzione di test Invalsi. I manifestanti hanno anche espresso opposizione ai processi di trasformazione della scuola e alle connessioni con l'industria militare. La mobilitazione ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e genitori.

Firenze, 5 maggio 2026 – La città di Firenze partecipa a gran voce allo sciopero nazionale per opporsi “ai processi di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli agli organici e all'inclusione, ai legami con l'industria militare”. Nel dettaglio, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa in piazza Santissima Annunciata, il 6 e 7 maggio sia Usb che Cobas organizzano una serie di iniziative. Domani a partire dalle 10 ci sarà un presidio sotto la Regione Toscana, in piazza Duomo, con al centro anche il “boicottaggio dei quiz Invalsi contro la scuola neoliberale”. Tagli alle cattedre, nuovo sciopero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze Notizie correlate Sciopero scuola indetto per il 7 maggio: l’Usb protesta contro le prove Invalsi, la riforma dei tecnici e la leva militareL'agenzia di stampa ANSA ha diffuso la notizia di una nuova mobilitazione sindacale prevista per l'inizio del prossimo mese. Settimana di scioperi per la scuola: il calendario delle proteste dei sindacati contro i test Invalsi e la riforma degli istituti tecniciIn ordine cronologico la prima protesta che potrebbe creare qualche problema alle famiglie che devono portare a scuola i figli (i genitori li devono... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gli scioperi in arrivo a maggio: anche Genova coinvolta, cosa sapere; VERSO LO SCIOPERO DELLA SCUOLA DEL 6 E 7 MAGGIO CONTRO INVALSI, RIFORMA DEI TECNICI E CULTURA DI GUERRA; Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta. Usb e Cobas, a Firenze sit-in e corteo per chiedere più attenzione a scuolaUno sciopero nazionale per opporsi ai processi di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici ... controradio.it Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio scioperoPer i sindacati si passerebbe dalla pedagogia alle esigenze delle aziende. Con la penalizzazione di discipline come l’italiano, la geografia e le lingue ... repubblica.it 7 maggio, sciopero di scuola e università: le ragioni della protesta Le rivendicazioni contro il Governo Meloni portate avanti durante la giornata di sciopero nazionale partono dal tema della “distruzione pubblica”, fino ad arrivare alla contrarietà al riarmo e alla l - facebook.com facebook Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta x.com