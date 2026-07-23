Un ragazzo di 13 anni, componente di un gruppo scout, è caduto da un albero nei boschi di Madonna del Sasso nel pomeriggio di ieri. È stato soccorso sul posto da un team di emergenza, che ha valutato le sue condizioni prima di trasportarlo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle ferite o sulle cause della caduta.

Attimi di apprensione ieri pomeriggio nei boschi di Madonna del Sasso, dove un ragazzo di 13 anni appartenente a un gruppo scout è rimasto ferito dopo essere caduto da un albero. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando il giovane è precipitato nei pressi di un sentiero. La richiesta di aiuto ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, resa però più complessa dalla posizione impervia in cui si trovava il ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio insieme al personale del 118 e agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Dopo una prima valutazione sanitaria, il tredicenne avrebbe riportato probabili fratture multiple ai polsi e a un malleolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scout di 13 anni cade dall’albero, soccorso nel bosco

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