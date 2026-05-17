Cade dall' albero raccogliendo ciliegie | soccorso con l' elicottero
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, un uomo di età avanzata è caduto da un albero mentre stava raccogliendo ciliegie in una frazione di Sant'Olcese. La caduta, da circa tre metri di altezza, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l'uomo in ospedale. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle condizioni di salute dell'uomo o sulle cause precise della caduta.
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 un uomo anziano che stava raccogliendo ciliegie dal proprio albero, è caduto da circa tre metri d'altezza a Comago, frazione di Sant'Olcese.Sul posto, in via della Pace, sono intervenuti i vigili del fuoco: via terra con la squadra di Bolzaneto e dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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