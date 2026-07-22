Paura per uno scout di 13 anni | cade da un albero nel bosco Complesse le operazioni di soccorso
Un ragazzino di 13 anni è caduto da un albero in un bosco e ha subito un incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona boschiva per soccorrerlo. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e hanno richiesto tempo. L’adolescente è stato recuperato e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.
Gubbio, 22 luglio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Madonna del Sasso per un delicato soccorso a una persona in difficoltà in area boschiva. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando un ragazzo di 13 anni, appartenente a un gruppo scout, è precipitato da un albero in prossimità di un sentiero. I soccorsi . Secondo le prime valutazioni effettuate dal personale del 118 giunto sul posto, il giovane avrebbe riportato probabili fratture multiple ai polsi e al malleolo. Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla conformazione del terreno e dalla difficoltà di accesso all’area boschiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.
Notizie e thread social correlati
Concluse le complesse operazioni di trasloco della Maestà di Moneta: l’immagine devozionale sarà restaurataQuesta mattina si sono concluse le operazioni di trasporto della statua nota come Maestà di Moneta.
Cade dall'albero raccogliendo ciliegie: soccorso con l'elicotteroNel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, un uomo di età avanzata è caduto da un albero mentre stava raccogliendo ciliegie in una frazione di...