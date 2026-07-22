Paura per uno scout di 13 anni | cade da un albero nel bosco Complesse le operazioni di soccorso

Notizia in breve

Un ragazzino di 13 anni è caduto da un albero in un bosco e ha subito un incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona boschiva per soccorrerlo. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e hanno richiesto tempo. L’adolescente è stato recuperato e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.