Paura per uno scout di 13 anni | cade da un albero nel bosco Complesse le operazioni di soccorso

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino di 13 anni è caduto da un albero in un bosco e ha subito un incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona boschiva per soccorrerlo. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e hanno richiesto tempo. L’adolescente è stato recuperato e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

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Gubbio, 22 luglio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Madonna del Sasso per un delicato soccorso a una persona in difficoltà in area boschiva. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando un ragazzo di 13 anni, appartenente a un gruppo scout, è precipitato da un albero in prossimità di un sentiero. I soccorsi . Secondo le prime valutazioni effettuate dal personale del 118 giunto sul posto, il giovane avrebbe riportato probabili fratture multiple ai polsi e al malleolo. Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla conformazione del terreno e dalla difficoltà di accesso all’area boschiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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