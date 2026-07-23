Scossa nel centrodestra milanese capogruppo FI va con Vannacci

Il capogruppo di Forza Italia in Comune a Milano ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale, aderendo a Roberto Vannacci. Poche settimane prima, aveva confermato la disponibilità a ricandidarsi come sindaco con il centrodestra e il partito azzurro. La decisione segna una rottura con la posizione precedente e modifica gli equilibri politici nel centrodestra milanese.

Solo poche settimane fa aveva dato la sua disponibilità al centrodestra e al suo partito, Forza Italia, a ricandidarsi come sindaco a Milano Luca Bernardo, che degli azzurri è capogruppo in Comune, annuncia lo strappo con l’adesione al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. La comunicazione ufficiale verrà fatta nella sede dei gruppi consiliari del Comune, con in collegamento l’ex generale. Ma la notizia è stata confermata dal consigliere regionale Luca Ferrazzi, che ha già aderito a Futuro Nazionale insieme al collega Pietro Macconi. Il primo era stato eletto nelle file di Lombardia Migliore, la lista civica di Letizia Moratti, ed era poi approdato al Gruppo Misto, il secondo arrivava da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scossa nel centrodestra milanese, capogruppo di Forza Italia passa con VannacciNelle ultime ore, il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano ha annunciato di aver lasciato il partito e di aver aderito a Futuro...

Il risiko nel centrodestra: "FI da sola? Sarebbe un flop". E Formigoni stoppa VannacciUn ex presidente di regione ha chiamato in causa il centrodestra, affermando che un'alleanza tra i partiti sarebbe necessaria per evitare un...

Temi più discussi: Milano, scossa nel centrodestra: capogruppo di Forza Italia passa con Vannacci; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: SCOSSA NEL CENTRODESTRA MILANESE, CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA PASSA CON VANNACCI; Scussa nel centrodestra, Bernardo (capogruppo FI) va con Vannacci; Somma, Vannacci pesca da FdI con Pivetti: Ma sto col centrodestra. Ora l’assessore.

Scossa nel centrodestra milanese, capogruppo di Forza Italia passa con Vannacci @sole24ore x.com

Scossa nel centrodestra milanese, il capogruppo di FI va con VannacciSolo poche settimane fa aveva dato la sua disponibilità al centrodestra e al suo partito, Forza Italia, a ricandidarsi come sindaco a Milano. E oggi Luca Bernardo, che degli azzurri è capogruppo in Co ... ansa.it

Scossa nel centrodestra milanese, capogruppo di Forza Italia passa con VannacciSolo poche settimane fa aveva dato la sua disponibilità al centrodestra e al suo partito, Forza Italia, a ricandidarsi come sindaco a Milano. Oggi Luca ... msn.com