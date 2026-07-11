Un ex presidente di regione ha chiamato in causa il centrodestra, affermando che un'alleanza tra i partiti sarebbe necessaria per evitare un risultato deludente alle prossime elezioni a Milano. Ha inoltre criticato l’idea che un singolo partito possa competere da solo, definendo questa strategia come un fallimento. Nel frattempo, un altro esponente ha interrotto le dichiarazioni di un politico coinvolto in polemiche.

Dall’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, arriva un appello all’unità del centrodestra per "riconquistare Milano dopo 15 anni di esperienza fallimentare della sinistra". E uno stop a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che "non fa parte del centrodestra e non deve essere accettato all’interno della coalizione". Una strada tracciata dall’ex governatore lombardo ospite di un convegno al Pirellone organizzato dalla giovanile lombarda di Noi Moderati per i 50 anni del Ppe. Traccia l’identikit, a margine dell’incontro, di un candidato che sappia "fare una splendida campagna elettorale e poi governare". Una persona come Maurizio Lupi? "Lupi credo che abbia delle caratteristiche importanti - risponde a domanda diretta -, però vedo che ci sono obiezioni di partiti contro di lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il risiko nel centrodestra: "FI da sola? Sarebbe un flop". E Formigoni stoppa Vannacci

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